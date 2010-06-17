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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:50

ви з отряду Любопитної - із залізними яйцями
вітаю

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