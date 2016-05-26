RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
РВС Банк

РВС Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:50

ви з отряду Любопитної - із залізними яйцями
вітаю

:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4346
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 01:56

  pirat-d написав:Дякую, але 7% :shock: ... були такі ставки на такий довгий термін? останні років три-чотири таких ставок не пам'ятаю...

Три-четыре года назад (с апреля-мая 2015) по доллару было 16% грязными (А-банк) и 15,5% грязными (Приват)
А два года назад ставки по доллару были 8,5% на срок от 370 до 900 дней.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3687
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1169 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:16

Наблюдательный совет РВС Банка освободил от исполнения обязанностей председателя правления Оксану Котляревскую.

https://finclub.net/news/glavu-rvs-bank ... kreta.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4346
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Computer, Sawradym, ShtormK, slasva, Stringer, Квесторе_поверніться і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1587, 1588, 1589
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15887 2258792
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 10:56
VYu
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 24, 25, 26
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
257 28846
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 10:43
Людина з вулиці
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3396, 3397, 3398
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33978 4182872
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 09:48
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15888)
19.02.2019 10:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.