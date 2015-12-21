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prodigy написав:, "Любопытно второе место в рейтинге по прибыльности, занимаемое РВС Банком, который подлежит ликвидации. Это — переходный банк, созданный на основе неплатежеспособного Омега Банка. В августе его выкупила у Фонда гарантирования вкладов "Украинская бизнес группа". Согласно договору, компания, купившая банк, до 21 сентября должна была привести деятельность финучреждения в соответствие с законодательством в части ликвидности и капитала, но не сделала этого.
В соответствии с процедурой, банк должен был отправиться на ликвидацию, если инвестор не укладывается в срок, но компания, купившая РВС Банк, через суд заблокировала такое развитие событий. Стоит отметить, что единственный способ, которым суд может вмешаться в деятельность НБУ и ФГВФЛ — это принять временные меры до разрешения судебного спора между регулятором и инвестором. Ключевое слово — временные, то есть рано или поздно банк подлежит ликвидации.
Согласно отчетности РВС Банк, финучреждение получило доход, в основном, по статье "другие операционные доходы".
это было 3 года назад, но за всю историю БС Украины только один утопленник/погорелец выжил
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