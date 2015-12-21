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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:38

В відділенні натякнули що є якийсь (примітивний) мобільний додаток
ось такий

https://play.google.com/store/apps/deta ... ar.ukrcard

Підтримуються платіжні картки наступних банків:

● АТ АЛЬПАРІ БАНК
● АТ БАНК СІЧ
● АТ ГЛОБУС БАНК
● ПАТ ОКСІ БАНК
● АТ АКБ ТРАСТ-КАПІТАЛ
● АТ БАНК АЛЬЯНС
● АТ ПОЛТАВА БАНК
● АТ ЮНЕКС БАНК
● АТ РВС БАНК
● АТ ПОЛІКОМБАНК
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