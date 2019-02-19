ось такий
Підтримуються платіжні картки наступних банків:
● АТ АЛЬПАРІ БАНК
● АТ БАНК СІЧ
● АТ ГЛОБУС БАНК
● ПАТ ОКСІ БАНК
● АТ АКБ ТРАСТ-КАПІТАЛ
● АТ БАНК АЛЬЯНС
● АТ ПОЛТАВА БАНК
● АТ ЮНЕКС БАНК
● АТ РВС БАНК
● АТ ПОЛІКОМБАНК
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:38
В відділенні натякнули що є якийсь (примітивний) мобільний додаток
ось такий
Підтримуються платіжні картки наступних банків:
● АТ АЛЬПАРІ БАНК
● АТ БАНК СІЧ
● АТ ГЛОБУС БАНК
● ПАТ ОКСІ БАНК
● АТ АКБ ТРАСТ-КАПІТАЛ
● АТ БАНК АЛЬЯНС
● АТ ПОЛТАВА БАНК
● АТ ЮНЕКС БАНК
● АТ РВС БАНК
● АТ ПОЛІКОМБАНК
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:19
Боже, как же мне повезло что я наткнулась на Ваш комментарий.. Ели концы с концами сводила.. А все оказывается так просто.. 2 тыс за 10 минут!!! Сначала подумала что развод, но когда пришли деньги чуть не прослезилась!! Спасибо Вам! Храни Вас Господь!
Додано: Сер 20 лют, 2019 00:01
Полностью с вами согласна, я тоже здесь работаю, не горы золотые конечно, но на жизнь вполне хватает, всем удачи!
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Зараз переглядають цей форум: WachtAmRhein і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор
|