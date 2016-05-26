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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:17

А ИБ не обещают?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:17

При открытии грн. депо выдают только Простор или можно взять МК?
100 грн на карте - только первый взнос или постоянно должны быть?

И вообще, по поводу выхода - есть ли комис за исходящий п2п?
la9
 
Повідомлень: 1387
З нами з: 02.07.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 21222324
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