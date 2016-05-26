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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 тра, 2019 11:17
При открытии грн. депо выдают только Простор или можно взять МК?
100 грн на карте - только первый взнос или постоянно должны быть?
И вообще, по поводу выхода - есть ли комис за исходящий п2п?
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