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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 тра, 2019 11:17
При открытии грн. депо выдают только Простор или можно взять МК?
100 грн на карте - только первый взнос или постоянно должны быть?
И вообще, по поводу выхода - есть ли комис за исходящий п2п?
Додано: Пон 13 тра, 2019 19:50
Re: РВС Банк
По гривні ставочки вниз
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Пон 13 тра, 2019 20:30
банк влився в тренд - донизу...
Додано: Вів 14 тра, 2019 11:14
В Руслана 16,5% з поповненням і виплатою щомісячно...виглядає як чесний стовп.
Те саме і в Шаромиги.
Якщо ПреЗЕдент готує процвітання для Неньки України - можна буде стовпцями скористатись.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 тра, 2019 18:25
Є ще депозит Комунальний, правда поріг його взяття - високий
Додано: Вів 14 тра, 2019 18:30
Без поповнення, 17,5%.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 тра, 2019 22:33
15 травня в Києві відбулася знакова подія - церемонія нагородження банків за особливі досягнення - FinAwards2019.
Засновники премії «Мінфін» та finance.ua разом з авторитетним журі визначили переможців у 15 номінаціях.
"RwSbank" був заявлений одразу у двох номінаціях найкращий кредит та найкращий депозит.
Відзнаку вибір експертів отримав - депозит "Комунальний"
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:29
16,5% - не наш размер, маловато будет
Открыла себе столбик на 3 года под 5,25%(доллар)
С пополнением в течение всего срока депозита
Жадность и Отвага!
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