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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:17

А ИБ не обещают?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:17

При открытии грн. депо выдают только Простор или можно взять МК?
100 грн на карте - только первый взнос или постоянно должны быть?

И вообще, по поводу выхода - есть ли комис за исходящий п2п?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 19:50

Re: РВС Банк

По гривні ставочки вниз
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wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 20:30

банк влився в тренд - донизу...
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 11:14

В Руслана 16,5% з поповненням і виплатою щомісячно...виглядає як чесний стовп.
Те саме і в Шаромиги.
Якщо ПреЗЕдент готує процвітання для Неньки України - можна буде стовпцями скористатись.
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 18:25

Є ще депозит Комунальний, правда поріг його взяття - високий
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 18:30

  greenozon написав:Є ще депозит Комунальний, правда поріг його взяття - високий

Без поповнення, 17,5%.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 22:33

15 травня в Києві відбулася знакова подія - церемонія нагородження банків за особливі досягнення - FinAwards2019.

Засновники премії «Мінфін» та finance.ua разом з авторитетним журі визначили переможців у 15 номінаціях.

"RwSbank" був заявлений одразу у двох номінаціях найкращий кредит та найкращий депозит.

Відзнаку вибір експертів отримав - депозит "Комунальний"
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 23:42

у нас тут получше эксперты, и он не на первом месте (я про депо) :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:29

  Квесторе_поверніться написав:В Руслана 16,5% з поповненням і виплатою щомісячно...виглядає як чесний стовп.

16,5% - не наш размер, маловато будет :wink:

Открыла себе столбик на 3 года под 5,25%(доллар)
С пополнением в течение всего срока депозита :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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