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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:31

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Руслана 16,5% з поповненням і виплатою щомісячно...виглядає як чесний стовп.

16,5% - не наш размер, маловато будет :wink:

Открыла себе столбик на 3 года под 5,25%(доллар)
С пополнением в течение всего срока депозита :D

А в коминвест на 5 лет под 6% ? :)
demichh
 
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