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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 19:31
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
В Руслана 16,5% з поповненням і виплатою щомісячно...виглядає як чесний стовп.
16,5% - не наш размер, маловато будет
Открыла себе столбик на 3 года под 5,25%(доллар)
С пополнением в течение всего срока депозита
А в коминвест на 5 лет под 6% ?
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Додано: Сер 03 лип, 2019 20:43
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
В Руслана 16,5% з поповненням і виплатою щомісячно...виглядає як чесний стовп.
16,5% - не наш размер, маловато будет
Открыла себе столбик на 3 года под 5,25%(доллар)
С пополнением в течение всего срока депозита
а я собі в Єуро такий посадив саджанець
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