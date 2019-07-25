|
|
|
РВС Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 19:31
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
В Руслана 16,5% з поповненням і виплатою щомісячно...виглядає як чесний стовп.
16,5% - не наш размер, маловато будет
Открыла себе столбик на 3 года под 5,25%(доллар)
С пополнением в течение всего срока депозита
А в коминвест на 5 лет под 6% ?
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2081
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лип, 2019 20:43
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
В Руслана 16,5% з поповненням і виплатою щомісячно...виглядає як чесний стовп.
16,5% - не наш размер, маловато будет
Открыла себе столбик на 3 года под 5,25%(доллар)
С пополнением в течение всего срока депозита
а я собі в Єуро такий посадив саджанець
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5586
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:06
На 18 окрузі Руслан лише третій...прощай Верховна Рада.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29362
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1481 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|73771
|8854270
|
|
|13042
|1837898
|
Чет 25 лип, 2019 22:40
klug
|
|34703
|4285731
|
|