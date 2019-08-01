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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:31

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Руслана 16,5% з поповненням і виплатою щомісячно...виглядає як чесний стовп.

16,5% - не наш размер, маловато будет :wink:

Открыла себе столбик на 3 года под 5,25%(доллар)
С пополнением в течение всего срока депозита :D

А в коминвест на 5 лет под 6% ? :)
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:43

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Руслана 16,5% з поповненням і виплатою щомісячно...виглядає як чесний стовп.

16,5% - не наш размер, маловато будет :wink:

Открыла себе столбик на 3 года под 5,25%(доллар)
С пополнением в течение всего срока депозита :D



а я собі в Єуро такий посадив саджанець
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:06

На 18 окрузі Руслан лише третій...прощай Верховна Рада. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:43

  Квесторе_поверніться написав:На 18 окрузі Руслан лише третій...прощай Верховна Рада. :(


на цих виборах для багатьох депутатів "остаточне прощавай"
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:57

досить дивно, але нарід потрошки розумнішає

що дуже тішить.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:04

  Квесторе_поверніться написав:На 18 окрузі Руслан лише третій...прощай Верховна Рада. :(

... и шооо, Руся не догадался свою секритутку зарегить в Зе-команду ? Ваай :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:03

Re: РВС Банк

ставки вниз 0,25-0,5%
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