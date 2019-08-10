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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 19:31
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
В Руслана 16,5% з поповненням і виплатою щомісячно...виглядає як чесний стовп.
16,5% - не наш размер, маловато будет
Открыла себе столбик на 3 года под 5,25%(доллар)
С пополнением в течение всего срока депозита
А в коминвест на 5 лет под 6% ?
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Додано: Сер 03 лип, 2019 20:43
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
В Руслана 16,5% з поповненням і виплатою щомісячно...виглядає як чесний стовп.
16,5% - не наш размер, маловато будет
Открыла себе столбик на 3 года под 5,25%(доллар)
С пополнением в течение всего срока депозита
а я собі в Єуро такий посадив саджанець
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greenozon
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:06
На 18 окрузі Руслан лише третій...прощай Верховна Рада.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:43
Квесторе_поверніться написав:
На 18 окрузі Руслан лише третій...прощай Верховна Рада.
на цих виборах для багатьох депутатів "остаточне прощавай"
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Basilio2020
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:57
досить дивно, але нарід потрошки розумнішає
що дуже тішить.
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greenozon
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:04
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 01 сер, 2019 20:03
ставки вниз 0,25-0,5%
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Додано: Суб 10 сер, 2019 18:11
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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