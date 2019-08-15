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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 19:31
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
В Руслана 16,5% з поповненням і виплатою щомісячно...виглядає як чесний стовп.
16,5% - не наш размер, маловато будет
Открыла себе столбик на 3 года под 5,25%(доллар)
С пополнением в течение всего срока депозита
А в коминвест на 5 лет под 6% ?
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demichh
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Додано: Сер 03 лип, 2019 20:43
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
В Руслана 16,5% з поповненням і виплатою щомісячно...виглядає як чесний стовп.
16,5% - не наш размер, маловато будет
Открыла себе столбик на 3 года под 5,25%(доллар)
С пополнением в течение всего срока депозита
а я собі в Єуро такий посадив саджанець
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greenozon
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:06
На 18 окрузі Руслан лише третій...прощай Верховна Рада.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:43
Квесторе_поверніться написав:
На 18 окрузі Руслан лише третій...прощай Верховна Рада.
на цих виборах для багатьох депутатів "остаточне прощавай"
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Basilio2020
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:57
досить дивно, але нарід потрошки розумнішає
що дуже тішить.
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greenozon
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:04
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 01 сер, 2019 20:03
ставки вниз 0,25-0,5%
промокод від Мінфіна UF9U733
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Додано: Суб 10 сер, 2019 18:11
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:30
Сash back для власників карток MasterCard World
Шановні клієнти, повідомляємо вам, що для карток MasterCard World від ПАТ «РВС БАНК», в серпні місяці 2019 року встановлено cash back в наступному розмірі:
1) Кафе та ресторани - 1%;
2) Продукти - 2%;
3) Таксі - 2%.
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greenozon
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:34
greenozon написав:
Сash back для власників карток MasterCard World
Шановні клієнти, повідомляємо вам, що для карток MasterCard World від ПАТ «РВС БАНК», в серпні місяці 2019 року встановлено cash back в наступному розмірі:
1) Кафе та ресторани - 1%;
2) Продукти - 2%;
3) Таксі - 2%.
Курам на смех!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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П'ят 16 сер, 2019 13:49
Kevin
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