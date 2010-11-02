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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 18:41

якийсь моб. додаток для карток банку

https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/kontr ... em-ukrcard
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Re: РВС Банк

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Депозит Коммунальный

Появился депозит Коммунальный? Кто-то узнавал в банке детали?
7manka
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:14

  7manka написав:Появился депозит Коммунальный? Кто-то узнавал в банке детали?


так він ще в минулому році з'явився

ось тут умови

Максимальна сума Бонусу в місяць по одному депозитному договору «Комунальний»
не може перевищувати 1 500,00 (одна тисяча п`ятсот грн. 00 коп.) грн.
Для отримання щомісячного Бонусу Клієнту необхідно щомісячно відвідувати
відділення АТ «РВС БАНК» та обирати скретч-карту.
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