РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 сер, 2019 18:41
greenozon
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Додано: Пон 09 вер, 2019 13:55
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wolt450
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Додано: Нед 29 вер, 2019 17:28
Появился депозит Коммунальный? Кто-то узнавал в банке детали?
7manka
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Додано: Пон 30 вер, 2019 09:14
7manka написав:
Появился депозит Коммунальный? Кто-то узнавал в банке детали?
так він ще в минулому році з'явився
ось тут
умови
Максимальна сума Бонусу в місяць по одному депозитному договору «Комунальний»
не може перевищувати 1 500,00 (одна тисяча п`ятсот грн. 00 коп.) грн. Для отримання щомісячного Бонусу Клієнту необхідно щомісячно відвідувати відділення АТ «РВС БАНК» та обирати скретч-карту.
Basilio2020
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