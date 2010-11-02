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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 сер, 2019 18:41
якийсь моб. додаток для карток банку
+50грн !
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Додано: Пон 09 вер, 2019 13:55
Re: РВС Банк
гривневі ставки впали
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Нед 29 вер, 2019 17:28
Депозит Коммунальный
Появился депозит Коммунальный? Кто-то узнавал в банке детали?
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:14
так він ще в минулому році з'явився
Додано: Чет 24 жов, 2019 12:59
Re: РВС Банк
знизили відсотки по валюті
промокод від Мінфіна UF9U733
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