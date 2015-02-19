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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 18:41

якийсь моб. додаток для карток банку

https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/kontr ... em-ukrcard
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:55

Re: РВС Банк

гривневі ставки впали
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:28

Депозит Коммунальный

Появился депозит Коммунальный? Кто-то узнавал в банке детали?
7manka
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:14

  7manka написав:Появился депозит Коммунальный? Кто-то узнавал в банке детали?


так він ще в минулому році з'явився

ось тут умови

Максимальна сума Бонусу в місяць по одному депозитному договору «Комунальний»
не може перевищувати 1 500,00 (одна тисяча п`ятсот грн. 00 коп.) грн.
Для отримання щомісячного Бонусу Клієнту необхідно щомісячно відвідувати
відділення АТ «РВС БАНК» та обирати скретч-карту.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:59

Re: РВС Банк

знизили відсотки по валюті
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wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:06

wolt450
мда уж... сумно
за останні півроку % лише вниз сповзають
до речі прибрали секцію депозитів із головної сторінки сайту
зате кредитів натикали :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 06:00

Моменты по депозиту "Коммунальный"

Среди нас есть счастливые обладатели депозита "Коммунальный"? Хотел бы уточнить несколько вопросов, а то вера всяким горячим линиям уже на нуле.
1. Правда ли, что очередное вытягивание скретч-карты с наименованием коммунальной услуги должно происходить сугубо не ранее 31-го дня от предыдущего вытягивания? Т.е. не раз в месяц в любой день, а именно с интервалом в 30 дней?
2. Например, вытягивал 10 октября, но в ноябре пришел не 10-го, а скажем, 14-го, то в декабре надо будет приходить не раньше 15-го (т.е. 31-й день уже не от 10-го, а от 14-го)?
3. Если тянул карточку в субботу (в тех отделениях, которые работают в субботу), то все равно отсчет 31 дня начнется не от числа субботы, а от числа понедельника?
4. Как быстро доходит платеж с даты оформления в РВС-банке до получения платежа коммунальной службой? Этот вопрос интересует в разрезе, насколько заранее надо все это провернуть в РВС-банке, чтоб платеж успел дойти до 20-го числа?
5. Доводилось ли вам вытягивать реально большие платежи? Или в этих карточках в основном всякая мелюзга типа холодной воды, вывоза мусора?
Кстати, какая у вас сейчас в среднем получается ставка с учетом этих выплат?
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