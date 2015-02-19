Додано: П'ят 01 лис, 2019 06:00

Среди нас есть счастливые обладатели депозита "Коммунальный"? Хотел бы уточнить несколько вопросов, а то вера всяким горячим линиям уже на нуле.

1. Правда ли, что очередное вытягивание скретч-карты с наименованием коммунальной услуги должно происходить сугубо не ранее 31-го дня от предыдущего вытягивания? Т.е. не раз в месяц в любой день, а именно с интервалом в 30 дней?

2. Например, вытягивал 10 октября, но в ноябре пришел не 10-го, а скажем, 14-го, то в декабре надо будет приходить не раньше 15-го (т.е. 31-й день уже не от 10-го, а от 14-го)?

3. Если тянул карточку в субботу (в тех отделениях, которые работают в субботу), то все равно отсчет 31 дня начнется не от числа субботы, а от числа понедельника?

4. Как быстро доходит платеж с даты оформления в РВС-банке до получения платежа коммунальной службой? Этот вопрос интересует в разрезе, насколько заранее надо все это провернуть в РВС-банке, чтоб платеж успел дойти до 20-го числа?

5. Доводилось ли вам вытягивать реально большие платежи? Или в этих карточках в основном всякая мелюзга типа холодной воды, вывоза мусора?

Кстати, какая у вас сейчас в среднем получается ставка с учетом этих выплат?