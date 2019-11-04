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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 18:41

якийсь моб. додаток для карток банку

https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/kontr ... em-ukrcard
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:55

Re: РВС Банк

гривневі ставки впали
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:28

Депозит Коммунальный

Появился депозит Коммунальный? Кто-то узнавал в банке детали?
7manka
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:14

  7manka написав:Появился депозит Коммунальный? Кто-то узнавал в банке детали?


так він ще в минулому році з'явився

ось тут умови

Максимальна сума Бонусу в місяць по одному депозитному договору «Комунальний»
не може перевищувати 1 500,00 (одна тисяча п`ятсот грн. 00 коп.) грн.
Для отримання щомісячного Бонусу Клієнту необхідно щомісячно відвідувати
відділення АТ «РВС БАНК» та обирати скретч-карту.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:59

Re: РВС Банк

знизили відсотки по валюті
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:06

wolt450
мда уж... сумно
за останні півроку % лише вниз сповзають
до речі прибрали секцію депозитів із головної сторінки сайту
зате кредитів натикали :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 06:00

Моменты по депозиту "Коммунальный"

Среди нас есть счастливые обладатели депозита "Коммунальный"? Хотел бы уточнить несколько вопросов, а то вера всяким горячим линиям уже на нуле.
1. Правда ли, что очередное вытягивание скретч-карты с наименованием коммунальной услуги должно происходить сугубо не ранее 31-го дня от предыдущего вытягивания? Т.е. не раз в месяц в любой день, а именно с интервалом в 30 дней?
2. Например, вытягивал 10 октября, но в ноябре пришел не 10-го, а скажем, 14-го, то в декабре надо будет приходить не раньше 15-го (т.е. 31-й день уже не от 10-го, а от 14-го)?
3. Если тянул карточку в субботу (в тех отделениях, которые работают в субботу), то все равно отсчет 31 дня начнется не от числа субботы, а от числа понедельника?
4. Как быстро доходит платеж с даты оформления в РВС-банке до получения платежа коммунальной службой? Этот вопрос интересует в разрезе, насколько заранее надо все это провернуть в РВС-банке, чтоб платеж успел дойти до 20-го числа?
5. Доводилось ли вам вытягивать реально большие платежи? Или в этих карточках в основном всякая мелюзга типа холодной воды, вывоза мусора?
Кстати, какая у вас сейчас в среднем получается ставка с учетом этих выплат?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 05:15

Продолжение...

Опять двадцать пять! Когда уже этот бардак закончится!
Позвонил в одно отделение, говорят, что надо приходить тянуть скретч-карточки строго с интервалом 30 дней. Позвонил в другое, говорят, мол, как получите коммунальные квитанции, так и приходите, все равно в какой день. При этом в обоих отделениях говорят, что если инициалы того, на кого оформлен депозит, и инициалы того, на кого оформлена квитанция не совпадают, то эта квитанция все равно может быть засчитана, если совпадает адрес прописки и в квитанции, а в правилах написано, что инициалы должны совпадать.
Как наши банки вообще выживают с такой организацией работы? Что теперь делать? Кому верить? Ещё в третье отделение звонить?
Среди нас есть кто-то, кто ходит тянуть карточки в произвольные дни, а не строго на 31-й день после предыдущего похода за карточкой?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 05:49

  candidat написав:Опять двадцать пять! Когда уже этот бардак закончится!
Позвонил в одно отделение, говорят, что надо приходить тянуть скретч-карточки строго с интервалом 30 дней. Позвонил в другое, говорят, мол, как получите коммунальные квитанции, так и приходите, все равно в какой день. При этом в обоих отделениях говорят, что если инициалы того, на кого оформлен депозит, и инициалы того, на кого оформлена квитанция не совпадают, то эта квитанция все равно может быть засчитана, если совпадает адрес прописки и в квитанции, а в правилах написано, что инициалы должны совпадать.
Как наши банки вообще выживают с такой организацией работы? Что теперь делать? Кому верить? Ещё в третье отделение звонить?
Среди нас есть кто-то, кто ходит тянуть карточки в произвольные дни, а не строго на 31-й день после предыдущего похода за карточкой?

Вы про Киев? Я собирался оплатить в этом месяце,меня тоже смущает тот факт,что нужно каждый раз идти тянуть скретчкарту,затем идти в кассу. Если первый раз сделают мне трудности,я лично готов платить двадцатку Портмоне,но без очередей,скретчей и прочих замедлителей жизни. Банку на заметку-Клиент отправляет с финномера на кассе смс и предъявляет ответ кассиру вместе с деньгами и квитанциями,например...
никому не верю
sens
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