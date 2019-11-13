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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 сер, 2019 18:41
якийсь моб. додаток для карток банку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:55
Re: РВС Банк
гривневі ставки впали
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Нед 29 вер, 2019 17:28
Депозит Коммунальный
Появился депозит Коммунальный? Кто-то узнавал в банке детали?
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:14
так він ще в минулому році з'явився
Додано: Чет 24 жов, 2019 12:59
Re: РВС Банк
знизили відсотки по валюті
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:06
wolt450
мда уж... сумно
за останні півроку % лише вниз сповзають
до речі прибрали секцію депозитів із головної сторінки сайту
зате кредитів натикали
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 01 лис, 2019 06:00
Моменты по депозиту "Коммунальный"
Среди нас есть счастливые обладатели депозита "Коммунальный"? Хотел бы уточнить несколько вопросов, а то вера всяким горячим линиям уже на нуле.
1. Правда ли, что очередное вытягивание скретч-карты с наименованием коммунальной услуги должно происходить сугубо не ранее 31-го дня от предыдущего вытягивания? Т.е. не раз в месяц в любой день, а именно с интервалом в 30 дней?
2. Например, вытягивал 10 октября, но в ноябре пришел не 10-го, а скажем, 14-го, то в декабре надо будет приходить не раньше 15-го (т.е. 31-й день уже не от 10-го, а от 14-го)?
3. Если тянул карточку в субботу (в тех отделениях, которые работают в субботу), то все равно отсчет 31 дня начнется не от числа субботы, а от числа понедельника?
4. Как быстро доходит платеж с даты оформления в РВС-банке до получения платежа коммунальной службой? Этот вопрос интересует в разрезе, насколько заранее надо все это провернуть в РВС-банке, чтоб платеж успел дойти до 20-го числа?
5. Доводилось ли вам вытягивать реально большие платежи? Или в этих карточках в основном всякая мелюзга типа холодной воды, вывоза мусора?
Кстати, какая у вас сейчас в среднем получается ставка с учетом этих выплат?
Додано: Вів 05 лис, 2019 05:15
Продолжение...
Опять двадцать пять! Когда уже этот бардак закончится!
Позвонил в одно отделение, говорят, что надо приходить тянуть скретч-карточки строго с интервалом 30 дней. Позвонил в другое, говорят, мол, как получите коммунальные квитанции, так и приходите, все равно в какой день. При этом в обоих отделениях говорят, что если инициалы того, на кого оформлен депозит, и инициалы того, на кого оформлена квитанция не совпадают, то эта квитанция все равно может быть засчитана, если совпадает адрес прописки и в квитанции, а в правилах написано, что инициалы должны совпадать.
Как наши банки вообще выживают с такой организацией работы? Что теперь делать? Кому верить? Ещё в третье отделение звонить?
Среди нас есть кто-то, кто ходит тянуть карточки в произвольные дни, а не строго на 31-й день после предыдущего похода за карточкой?
Додано: Вів 05 лис, 2019 05:49
Вы про Киев? Я собирался оплатить в этом месяце,меня тоже смущает тот факт,что нужно каждый раз идти тянуть скретчкарту,затем идти в кассу. Если первый раз сделают мне трудности,я лично готов платить двадцатку Портмоне,но без очередей,скретчей и прочих замедлителей жизни. Банку на заметку-Клиент отправляет с финномера на кассе смс и предъявляет ответ кассиру вместе с деньгами и квитанциями,например...
никому не верю
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:23
candidat А зачем Вы во все отделения трезвоните?
Карточку достать, провести квитанции все это можно сделать только на том отделении где депозит открывали.У меня лично никогда таких проблем не возникало, сказано же не раньше 31-го дня.
А по поводу реквизитов, уточняла у специалиста который меня обслуживает если нет инициалов смотрят на данные о регистрации и адрес с квитанции. Прихожу на отделение раз в месяц и никаких проблем не возникало, удобно и выгодно.
У Вас уже оформлен Коммунальный, идите к специалисту на отделение проконсультирую подскажут, что к чему.
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