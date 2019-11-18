Додано: Вів 19 лис, 2019 08:54

dzen493 написав: candidat А зачем Вы во все отделения трезвоните?

Карточку достать, провести квитанции все это можно сделать только на том отделении где депозит открывали.У меня лично никогда таких проблем не возникало, сказано же не раньше 31-го дня.

А по поводу реквизитов, уточняла у специалиста который меня обслуживает если нет инициалов смотрят на данные о регистрации и адрес с квитанции. Прихожу на отделение раз в месяц и никаких проблем не возникало, удобно и выгодно.

У Вас уже оформлен Коммунальный, идите к специалисту на отделение проконсультирую подскажут, что к чему. А зачем Вы во все отделения трезвоните?Карточку достать, провести квитанции все это можно сделать только на том отделении где депозит открывали.У меня лично никогда таких проблем не возникало, сказано же не раньше 31-го дня.А по поводу реквизитов, уточняла у специалиста который меня обслуживает если нет инициалов смотрят на данные о регистрации и адрес с квитанции. Прихожу на отделение раз в месяц и никаких проблем не возникало, удобно и выгодно.У Вас уже оформлен Коммунальный, идите к специалисту на отделение проконсультирую подскажут, что к чему.

Смотрю, это ваше первое сообщение на форуме. Не знаю, бывали ли зарегистрированы ранее, просто читали ли форум, но тут все уже давно поняли, что верить словам сотрудников банков нельзя. И не потому, что они вводят нас в заблуждение намеренно, а скорее потому, что сами ничего не понимают и ни в чем не разбираются. Называется "послушай консультанта и сделай наоборот". Горячие линии иногда такую ахинею несут, что скоро синяк на лбу будет от бесконечного фейспалма. Вот и приходится, если негде взять достоверную информацию, названивать разным сотрудникам с одними и теми же вопросами. И если случится чудо и хотя бы два ответа совпадут, то можно не очень основательно предположить, что правда где-то рядом.