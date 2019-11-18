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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:54

  dzen493 написав:Прихожу на отделение раз в месяц и никаких проблем не возникало, удобно и выгодно.

Как может быть удобно и выгодно каждый месяц ходить в отделение? :shock:
Удобно и выгодно - это когда никуда идти не надо, т.к. всё можно сделать дома, лежа на диване.
Разве что, если живешь или работаешь в трех метрах от отделения, то можно и сходить. Но в отделении ведь и очередь может быть...
Да еще и в кассе нужно что-то платить. В общем, всё сложно :D
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:10

Re: РВС Банк

І тут валюта просіла
пошесть пішла
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:58

В статье написано что почти банкрот, не знаю на сколько это правда

https://hronika.hyser.com.ua/118453-v-u ... odrobnosti
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:10

  proftpd66 написав:В статье написано что почти банкрот, не знаю на сколько это правда

https://hronika.hyser.com.ua/118453-v-u ... odrobnosti

Паніка відміняється...з 1 квартала банка дробить депо а НБУ ТА все не вводить і не вводить. :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:53

Re: РВС Банк

...на днях сдал слиточек, мелкий, сказали, что и платину принимают....единственные в Украине. Думаю о банкротстве говорить рановато
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 08:54

  dzen493 написав:candidat А зачем Вы во все отделения трезвоните?
Карточку достать, провести квитанции все это можно сделать только на том отделении где депозит открывали.У меня лично никогда таких проблем не возникало, сказано же не раньше 31-го дня.
А по поводу реквизитов, уточняла у специалиста который меня обслуживает если нет инициалов смотрят на данные о регистрации и адрес с квитанции. Прихожу на отделение раз в месяц и никаких проблем не возникало, удобно и выгодно.
У Вас уже оформлен Коммунальный, идите к специалисту на отделение проконсультирую подскажут, что к чему.

Смотрю, это ваше первое сообщение на форуме. Не знаю, бывали ли зарегистрированы ранее, просто читали ли форум, но тут все уже давно поняли, что верить словам сотрудников банков нельзя. И не потому, что они вводят нас в заблуждение намеренно, а скорее потому, что сами ничего не понимают и ни в чем не разбираются. Называется "послушай консультанта и сделай наоборот". Горячие линии иногда такую ахинею несут, что скоро синяк на лбу будет от бесконечного фейспалма. Вот и приходится, если негде взять достоверную информацию, названивать разным сотрудникам с одними и теми же вопросами. И если случится чудо и хотя бы два ответа совпадут, то можно не очень основательно предположить, что правда где-то рядом.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 08:59

  lubopytnaya написав:
  dzen493 написав:Прихожу на отделение раз в месяц и никаких проблем не возникало, удобно и выгодно.

Как может быть удобно и выгодно каждый месяц ходить в отделение? :shock:
Удобно и выгодно - это когда никуда идти не надо, т.к. всё можно сделать дома, лежа на диване.
Разве что, если живешь или работаешь в трех метрах от отделения, то можно и сходить. Но в отделении ведь и очередь может быть...
Да еще и в кассе нужно что-то платить. В общем, всё сложно :D

Хм, тогда выходит, что работа у 99.99% населения - это тоже неудобно и невыгодно. Ведь надо же отрываться от дивана. Разве что, если работа в трех метрах от твоего банка, то можно и сходить :)
Ой, а какие очереди (пробки) на работу, мама дорогая!!! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:05

Или опять в лотерею не везет, или банк какой-то хитрожелтенький.
Первый раз выпала холодная вода, второй - вывоз мусора, т.е. те платежи, которые заведомо не могут быть большими. В отличие от газа и электроэнергии, которые могут быть как всего на 100 грн, так и на более, чем оплачиваемые 1500 грн. Не говоря уже о горячей воде, а тем более отоплении. Перестраховываются, что ли?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:46

Re: РВС Банк

  candidat написав:Хм, тогда выходит, что работа у 99.99% населения - это тоже неудобно и невыгодно.

Так і є
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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