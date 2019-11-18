dzen493 написав:Прихожу на отделение раз в месяц и никаких проблем не возникало, удобно и выгодно.
Как может быть удобно и выгодно каждый месяц ходить в отделение? Удобно и выгодно - это когда никуда идти не надо, т.к. всё можно сделать дома, лежа на диване. Разве что, если живешь или работаешь в трех метрах от отделения, то можно и сходить. Но в отделении ведь и очередь может быть... Да еще и в кассе нужно что-то платить. В общем, всё сложно
Паніка відміняється...з 1 квартала банка дробить депо а НБУ ТА все не вводить і не вводить.
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dzen493 написав:candidat А зачем Вы во все отделения трезвоните? Карточку достать, провести квитанции все это можно сделать только на том отделении где депозит открывали.У меня лично никогда таких проблем не возникало, сказано же не раньше 31-го дня. А по поводу реквизитов, уточняла у специалиста который меня обслуживает если нет инициалов смотрят на данные о регистрации и адрес с квитанции. Прихожу на отделение раз в месяц и никаких проблем не возникало, удобно и выгодно. У Вас уже оформлен Коммунальный, идите к специалисту на отделение проконсультирую подскажут, что к чему.
Смотрю, это ваше первое сообщение на форуме. Не знаю, бывали ли зарегистрированы ранее, просто читали ли форум, но тут все уже давно поняли, что верить словам сотрудников банков нельзя. И не потому, что они вводят нас в заблуждение намеренно, а скорее потому, что сами ничего не понимают и ни в чем не разбираются. Называется "послушай консультанта и сделай наоборот". Горячие линии иногда такую ахинею несут, что скоро синяк на лбу будет от бесконечного фейспалма. Вот и приходится, если негде взять достоверную информацию, названивать разным сотрудникам с одними и теми же вопросами. И если случится чудо и хотя бы два ответа совпадут, то можно не очень основательно предположить, что правда где-то рядом.
dzen493 написав:Прихожу на отделение раз в месяц и никаких проблем не возникало, удобно и выгодно.
Как может быть удобно и выгодно каждый месяц ходить в отделение? Удобно и выгодно - это когда никуда идти не надо, т.к. всё можно сделать дома, лежа на диване. Разве что, если живешь или работаешь в трех метрах от отделения, то можно и сходить. Но в отделении ведь и очередь может быть... Да еще и в кассе нужно что-то платить. В общем, всё сложно
Хм, тогда выходит, что работа у 99.99% населения - это тоже неудобно и невыгодно. Ведь надо же отрываться от дивана. Разве что, если работа в трех метрах от твоего банка, то можно и сходить Ой, а какие очереди (пробки) на работу, мама дорогая!!!
Или опять в лотерею не везет, или банк какой-то хитрожелтенький. Первый раз выпала холодная вода, второй - вывоз мусора, т.е. те платежи, которые заведомо не могут быть большими. В отличие от газа и электроэнергии, которые могут быть как всего на 100 грн, так и на более, чем оплачиваемые 1500 грн. Не говоря уже о горячей воде, а тем более отоплении. Перестраховываются, что ли?