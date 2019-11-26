RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
РВС Банк

РВС Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:27

Також 1,44 мільйона дав Руслан Демчак
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233207/
Малувато буде. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30376
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 25262728
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, ol_zy, ramaz і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7896, 7897, 7898
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78976 9326385
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 21:22
konokrad
А-Банк 1 ... 1426, 1427, 1428
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14273 1983126
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 18:51
тарасов
Идея Банк 1 ... 1668, 1669, 1670
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16695 2375033
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 17:51
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.