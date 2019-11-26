РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:27
Також 1,44 мільйона дав Руслан Демчак
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233207/
Малувато буде.
Промокод від Мінфіна і кума
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16695
2375033
Сер 27 лис, 2019 17:51 Ой+