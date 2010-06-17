Малувато буде.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:27
Також 1,44 мільйона дав Руслан Демчак
Малувато буде.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 05:14
По ссылке статья о РВС аж за май. Если коньки за полгода не отбросил, то, может, банку уже полегчало?
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