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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:27

Також 1,44 мільйона дав Руслан Демчак
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233207/
Малувато буде. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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  proftpd66 написав:В статье написано что почти банкрот, не знаю на сколько это правда

https://hronika.hyser.com.ua/118453-v-u ... odrobnosti

По ссылке статья о РВС аж за май. Если коньки за полгода не отбросил, то, может, банку уже полегчало?
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