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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:27

Також 1,44 мільйона дав Руслан Демчак
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233207/
Малувато буде. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 05:14

  proftpd66 написав:В статье написано что почти банкрот, не знаю на сколько это правда

https://hronika.hyser.com.ua/118453-v-u ... odrobnosti

По ссылке статья о РВС аж за май. Если коньки за полгода не отбросил, то, может, банку уже полегчало?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:25

Re: РВС Банк

Кто-то пользуется фунтовой карточкой?

Искал-искал и нашел только в етом банке.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:32

vitaliy_berdinskikh
а в чому її смисол тут, в Україні
там хоч є % за залишок фунтів? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:47

greenozon
класти тут на неї фунти та знімати безкошковним переказом на іншу фунтову картку за кордоном.

Fuck the (SWIFT) system :D

Я звісно не впевнений що з цією картою це спрацює. Але може хтось вже має досвід.

там хоч є % за залишок фунтів?

Ні здається. І депозитів в фунтах теж немає.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:02

vitaliy_berdinskikh

хітро! sounds like a plan :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:26

  vitaliy_berdinskikh написав:Кто-то пользуется фунтовой карточкой?

Искал-искал и нашел только в етом банке.

В Ахметбая є і Комси...була.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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