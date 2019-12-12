Малувато буде.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:27
Також 1,44 мільйона дав Руслан Демчак
Малувато буде.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 05:14
По ссылке статья о РВС аж за май. Если коньки за полгода не отбросил, то, может, банку уже полегчало?
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:25
Re: РВС Банк
Кто-то пользуется фунтовой карточкой?
Искал-искал и нашел только в етом банке.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:32
vitaliy_berdinskikh
а в чому її смисол тут, в Україні
там хоч є % за залишок фунтів?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:47
greenozon
класти тут на неї фунти та знімати безкошковним переказом на іншу фунтову картку за кордоном.
Fuck the (SWIFT) system
Я звісно не впевнений що з цією картою це спрацює. Але може хтось вже має досвід.
Ні здається. І депозитів в фунтах теж немає.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:02
vitaliy_berdinskikh
хітро! sounds like a plan
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:26
В Ахметбая є і Комси...була.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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