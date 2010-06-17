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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:27

Також 1,44 мільйона дав Руслан Демчак
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233207/
Малувато буде. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 05:14

  proftpd66 написав:В статье написано что почти банкрот, не знаю на сколько это правда

https://hronika.hyser.com.ua/118453-v-u ... odrobnosti

По ссылке статья о РВС аж за май. Если коньки за полгода не отбросил, то, может, банку уже полегчало?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:25

Re: РВС Банк

Кто-то пользуется фунтовой карточкой?

Искал-искал и нашел только в етом банке.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:32

vitaliy_berdinskikh
а в чому її смисол тут, в Україні
там хоч є % за залишок фунтів? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:47

greenozon
класти тут на неї фунти та знімати безкошковним переказом на іншу фунтову картку за кордоном.

Fuck the (SWIFT) system :D

Я звісно не впевнений що з цією картою це спрацює. Але може хтось вже має досвід.

там хоч є % за залишок фунтів?

Ні здається. І депозитів в фунтах теж немає.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:02

vitaliy_berdinskikh

хітро! sounds like a plan :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:26

  vitaliy_berdinskikh написав:Кто-то пользуется фунтовой карточкой?

Искал-искал и нашел только в етом банке.

В Ахметбая є і Комси...була.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:39

Ось і Руслана згадали...а то десь пропав :)
https://finclub.net/ua/news/demchak-kupyv-menshe-1protsent-aktsii-rvs-banku.html
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:35

Руслан Стецюка прогнав...чи це хід конем? :(
https://minfin.com.ua/2020/01/29/40585660/
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:23

  Квесторе_поверніться написав:Руслан Стецюка прогнав...чи це хід конем? :(
https://minfin.com.ua/2020/01/29/40585660/

А может Стецюк запустил обратный отсчёт по "связанности"?

Если с банком что-то случится - он тогда уже будет "жертвой", а не организатором, участником, и т.п. :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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