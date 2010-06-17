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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:11

Руслан в Наглялову Раду мітить зайти
http://finbalance.com.ua/news/vlasnika-99-aktsiy-rvs-banku-zvilnili-z-posadi-hlavi-pravlinnya
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овва, коли це валютні вниз скотились..
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greenozon
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  greenozon написав:овва, коли це валютні вниз скотились..


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