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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:11

Руслан в Наглялову Раду мітить зайти
http://finbalance.com.ua/news/vlasnika-99-aktsiy-rvs-banku-zvilnili-z-posadi-hlavi-pravlinnya
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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овва, коли це валютні вниз скотились..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:27

  greenozon написав:овва, коли це валютні вниз скотились..


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wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:28

Re: РВС Банк

Чорти. Аби лиш поповнялку не прикрили
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:40

  chipmunk написав:Чорти. Аби лиш поповнялку не прикрили

Коммунальный без пополнения, зато есть бонусы
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:45

  chipmunk написав:Чорти. Аби лиш поповнялку не прикрили

Поповнення Вкладу відбувається, якщо можливість поповнення Вкладу передбачена
Умовами розміщення коштів та зазначена в Заяві-Договорі.
9.3.1.1. Поповнення може бути здійснено шляхом внесення готівкових коштів в касу Банку
шляхом особистого відвідування Вкладником відділення Банку або шляхом безготівкового
перерахування коштів з інших поточних рахунків Вкладника, відкритих в Банку або іншому банку.
9.3.1.2. Для окремих видів Вкладів Банком може встановлюватися припустимий для відповідного
виду Вкладу:
 мінімальний розмір кожного поповнення, виражений у валюті Вкладу, що
регламентується Умовами розміщення коштів та зазначається у Заяві-Договорі.
 максимальний розмір всіх поповнень у відповідний період (наприклад, за весь період
розміщення Вкладу, за квартал, за місяць тощо), виражений у валюті Вкладу, що
регламентується Умовами розміщення коштів та зазначається у Заяві-Договорі.
 певний період, протягом якого може бути здійснено поповнення (або коли таке
поповнення не допускається). Конкретний період, протягом якого може бути здійснено
поповнення (або коли таке поповнення не допускається), регламентується Умовами
розміщення коштів та зазначається у Заяві-Договорі.
9.3.1.3. Підтвердженням здійснення поповнення Вкладу є квитанції до заяви на внесення
готівки/платіжний документ про безготівкове перерахування коштів та/або виписка по Рахунку.
9.3.2. При поверненні (частковому, повному) Вкладу, Вкладник зобов’язаний заздалегідь (за
двадцять банківських дні) до запланованої Вкладником дати повернення, повідомити про таке
повернення Банк шляхом надання до Банку письмової заяви у 2-х примірниках на одержання
грошових коштів. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:16

Re: РВС Банк

В мене є один 5.5 з поповненням, хочу його з альянсу у лютому погодувати
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:24

  chipmunk написав:В мене є один 5.5 з поповненням, хочу його з альянсу у лютому погодувати

В заяві-Договорі є дозвіл - можна годувати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:58

  chipmunk написав:В мене є один 5.5 з поповненням, хочу його з альянсу у лютому погодувати


nice!!!
думалка на місці
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:32

Шановні клієнти, повідомляємо вам, що для карток MasterCard World від RwSbank, в лютому 2020 року,
встановлено cash back в наступному розмірі:

Салони краси та медицина – 1%;
Продукти – 2%;
Кафе та ресторани -1%.
+50грн !
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