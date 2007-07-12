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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:11

РВС закрывает отделения

РВС в Днепре ффсё
Закрывают единственное отделение
Просят всех писать заяву, и досрочно расторгают депо
deneg net
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