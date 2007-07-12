|
|
|
РВС Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:11
РВС в Днепре ффсё
Закрывают единственное отделение
Просят всех писать заяву, и досрочно расторгают депо
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2627
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 502 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|81242
|9588232
|
П'ят 31 січ, 2020 19:19
Kevin
|
|37893
|4626927
|
П'ят 31 січ, 2020 19:13
anis
|
|457
|142136
|
П'ят 31 січ, 2020 17:57
sens
|