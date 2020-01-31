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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:11

РВС закрывает отделения

РВС в Днепре ффсё
Закрывают единственное отделение
Просят всех писать заяву, и досрочно расторгают депо
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:53

  deneg net написав:РВС в Днепре ффсё
Закрывают единственное отделение
Просят всех писать заяву, и досрочно расторгают депо

:shock:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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deneg net

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