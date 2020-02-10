РВС в Днепре ффсё
Закрывают единственное отделение
Просят всех писать заяву, и досрочно расторгают депо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:11
РВС закрывает отделения
РВС в Днепре ффсё
Закрывают единственное отделение
Просят всех писать заяву, и досрочно расторгают депо
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:53
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:24
deneg net
а як виплачують депо-суму?
мабуть тіло + набігші %
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:34
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:41
Re: РВС Банк
Количество банков уменьшается, депозитные ставки падают, конкуренция чисто символическая
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Додано: Вів 11 лют, 2020 09:44
Додано: Вів 11 лют, 2020 09:47
Комуналь за місяць оплачують згідно скретч карти, яку тягнете в відділенні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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