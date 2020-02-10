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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:11

РВС закрывает отделения

РВС в Днепре ффсё
Закрывают единственное отделение
Просят всех писать заяву, и досрочно расторгают депо
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:53

  deneg net написав:РВС в Днепре ффсё
Закрывают единственное отделение
Просят всех писать заяву, и досрочно расторгают депо

:shock:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:24

deneg net

а як виплачують депо-суму?
мабуть тіло + набігші %
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:34

  greenozon написав:deneg net

а як виплачують депо-суму?
мабуть тіло + набігші %

ну типа пишешь заяву, а на следующий день получишь тело депо + %% по день написания заявы
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:41

Re: РВС Банк

Количество банков уменьшается, депозитные ставки падают, конкуренция чисто символическая :(
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 09:44

  sens написав:
  chipmunk написав:Чорти. Аби лиш поповнялку не прикрили

Коммунальный без пополнения, зато есть бонусы

Что за бонусы?
tano
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 09:47

  tano написав:
  sens написав:
  chipmunk написав:Чорти. Аби лиш поповнялку не прикрили

Коммунальный без пополнения, зато есть бонусы

Что за бонусы?

Комуналь за місяць оплачують згідно скретч карти, яку тягнете в відділенні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:24

  chipmunk написав:В мене є один 5.5 з поповненням, хочу його з альянсу у лютому погодувати

У меня тоже тут куча всяких столбов с жирными процентами, как в гривне, так и в долларе.
Но толку-то? Пополнить не могу, т.к. уже фонд.
Когда уже до 400К будет?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:00

Re: РВС Банк

  lubopytnaya написав:Когда уже до 400К будет?

Євро? :) :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:02

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:Когда уже до 400К будет?

Євро? :) :)

BTC :!:
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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