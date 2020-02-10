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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:37

Re: РВС Банк

  lubopytnaya написав:Когда уже до 400К будет?

Не скоро ...Фонд в боргах як шовках...більше 100 млрд боргу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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