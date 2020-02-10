Не скоро ...Фонд в боргах як шовках...більше 100 млрд боргу.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 12:37
Re: РВС Банк
Не скоро ...Фонд в боргах як шовках...більше 100 млрд боргу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:29
речь про порог,а не долг. Могу высказать гипотезу,что увеличив этот самый порог,можно вполне рассчитывать на реальные 7-8% ставки НБУ и отсутствие иметь 50 счетов в разных банках,ради отсутствия других гарантий кроме порога в 200к
никому не верю
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:44
В Мій банк можна більше Фонда занести...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:58
Ощад мабуть тоже должен фонду подсобить деньгами.
Все равно ставки низкие.
Не хотят с клиентами делиться экономией. (
Пусть в случае чего 200 тыс фонд возвращает, а выше государство. Ну если захочет ).
Кстати повышение гарантированной суммы должно увеличить поступление в БС, что также будет способствовать насыщению фонда.
Да и если банки не резать поголовно, то и тратиться ФГВФО особо не прийдется.
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:38
речь про порог,а не долг. Могу высказать гипотезу,что увеличив этот самый порог,можно вполне рассчитывать на реальные 7-8% ставки НБУ и отсутствие иметь 50 счетов в разных банках,ради отсутствия других гарантий кроме порога в 200к[/quote]
В Мій банк можна більше Фонда занести...мабуть.[/quote]
И чем Пышка будет рассчитываться после принятие его в ряды участников Фонда в случае форс-мажора? Я лично прошел сбербанк,а вы??
никому не верю
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:46
Re: РВС Банк
Форс мажор для Пишки прийде останнім в БС Неньки України.
Ощад СРСР теж пройшов, але кошти там пропали незначні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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