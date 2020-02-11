RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
РВС Банк

РВС Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132>
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:37

Re: РВС Банк

  lubopytnaya написав:Когда уже до 400К будет?

Не скоро ...Фонд в боргах як шовках...більше 100 млрд боргу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32332
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:29

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:Когда уже до 400К будет?

Не скоро ...Фонд в боргах як шовках...більше 100 млрд боргу.
речь про порог,а не долг. Могу высказать гипотезу,что увеличив этот самый порог,можно вполне рассчитывать на реальные 7-8% ставки НБУ и отсутствие иметь 50 счетов в разных банках,ради отсутствия других гарантий кроме порога в 200к
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11894
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:44

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:Когда уже до 400К будет?

Не скоро ...Фонд в боргах як шовках...більше 100 млрд боргу.
речь про порог,а не долг. Могу высказать гипотезу,что увеличив этот самый порог,можно вполне рассчитывать на реальные 7-8% ставки НБУ и отсутствие иметь 50 счетов в разных банках,ради отсутствия других гарантий кроме порога в 200к

В Мій банк можна більше Фонда занести...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32332
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:58

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав: речь про порог,а не долг. Могу высказать гипотезу,что увеличив этот самый порог,можно вполне рассчитывать на реальные 7-8% ставки НБУ

В Мій банк можна більше Фонда занести...мабуть.


Ощад мабуть тоже должен фонду подсобить деньгами.
Все равно ставки низкие.
Не хотят с клиентами делиться экономией. (
Пусть в случае чего 200 тыс фонд возвращает, а выше государство. Ну если захочет ).
Кстати повышение гарантированной суммы должно увеличить поступление в БС, что также будет способствовать насыщению фонда.
Да и если банки не резать поголовно, то и тратиться ФГВФО особо не прийдется.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3145
З нами з: 24.06.15
Подякував: 56 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:38

4868024[quote="4867800:Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:Когда уже до 400К будет?

Не скоро ...Фонд в боргах як шовках...більше 100 млрд боргу.
речь про порог,а не долг. Могу высказать гипотезу,что увеличив этот самый порог,можно вполне рассчитывать на реальные 7-8% ставки НБУ и отсутствие иметь 50 счетов в разных банках,ради отсутствия других гарантий кроме порога в 200к[/quote]
В Мій банк можна більше Фонда занести...мабуть.[/quote]
И чем Пышка будет рассчитываться после принятие его в ряды участников Фонда в случае форс-мажора? Я лично прошел сбербанк,а вы??
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11894
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:46

Re: РВС Банк

  sens написав:И чем Пышка будет рассчитываться после принятие его в ряды участников Фонда в случае форс-мажора? Я лично прошел сбербанк,а вы??

Форс мажор для Пишки прийде останнім в БС Неньки України.
Ощад СРСР теж пройшов, але кошти там пропали незначні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32332
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:09

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:И чем Пышка будет рассчитываться после принятие его в ряды участников Фонда в случае форс-мажора? Я лично прошел сбербанк,а вы??

Форс мажор для Пишки прийде останнім в БС Неньки України.
Ощад СРСР теж пройшов, але кошти там пропали незначні.

Достоевский чтоли??
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11894
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:14

  Квесторе_поверніться написав:Ощад СРСР теж пройшов, але кошти там пропали незначні.

вам Ощад СРСР не віддав кошти?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
Повідомлень: 4828
З нами з: 19.01.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:16

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ощад СРСР теж пройшов, але кошти там пропали незначні.

вам Ощад СРСР не віддав кошти?

Віддали Юліну тисячу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32332
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:18

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:И чем Пышка будет рассчитываться после принятие его в ряды участников Фонда в случае форс-мажора? Я лично прошел сбербанк,а вы??

Форс мажор для Пишки прийде останнім в БС Неньки України.
Ощад СРСР теж пройшов, але кошти там пропали незначні.

Достоевский чтоли??


швидше комік із 95 кварталу! :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7557
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 29303132>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Volodymyr Lviv і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1742, 1743, 1744
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17435 2453532
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 21:08
ingtrans
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3825, 3826, 3827
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38264 4667737
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 21:06
J
Юнекс Банк 1 ... 183, 184, 185
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1846 15990
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 20:36
DENVER_S

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (311)
11.02.2020 21:11
EximBonus Bot (1148)
11.02.2020 21:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.