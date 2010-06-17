так а гроші куди пропали ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 21:11
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Вів 11 лют, 2020 22:44
Там на рахунку і стирчать.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 12 лют, 2020 05:49
Вопрос с государством и СБербанком был решен , кто имел на счету на ГАЗ 2410 и откладывал на трешку в кооперативном доме получил ровно столько же как человек с 2000 рублями - всех выровняли,зато Тимошенко получила политические дивиденды. Даже в РВС можно держать миллионы,но тогда предправления нужно держать в близких друзьях
никому не верю
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:31
Re: РВС Банк
Это нарушение принципа: хочешь потерять друга - дай ему денег взаймы.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:53
вы ночью и утром скорописанием занимаетесь,вот не мешало бы медленночтением и среднепониманием . Речь идет о том как забрать свои при проблемах,как Порошенко и Ворушилин сами у себя в МИБе держат и в любой момент вывкдут
никому не верю
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:59
Re: РВС Банк
Кто в курсе - на сайте не нашел инфу. У них есть долгосрочные 1-3 года гривневые вклады. Какие минимальные суммы для открытия (тут нашёл - вроде 1000 грн) и какие суммы пополнения??
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