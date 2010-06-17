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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:11

  Квесторе_поверніться написав:Віддали Юліну тисячу.

так а гроші куди пропали ?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 22:44

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Віддали Юліну тисячу.

так а гроші куди пропали ?

Там на рахунку і стирчать.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 05:49

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Віддали Юліну тисячу.

так а гроші куди пропали ?

Вопрос с государством и СБербанком был решен , кто имел на счету на ГАЗ 2410 и откладывал на трешку в кооперативном доме получил ровно столько же как человек с 2000 рублями - всех выровняли,зато Тимошенко получила политические дивиденды. Даже в РВС можно держать миллионы,но тогда предправления нужно держать в близких друзьях
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:31

Re: РВС Банк

  sens написав:держать в близких друзьях

Это нарушение принципа: хочешь потерять друга - дай ему денег взаймы.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:53

  ukrprom2014 написав:
  sens написав:держать в близких друзьях

Это нарушение принципа: хочешь потерять друга - дай ему денег взаймы.
вы ночью и утром скорописанием занимаетесь,вот не мешало бы медленночтением и среднепониманием . Речь идет о том как забрать свои при проблемах,как Порошенко и Ворушилин сами у себя в МИБе держат и в любой момент вывкдут
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:59

Re: РВС Банк

Кто в курсе - на сайте не нашел инфу. У них есть долгосрочные 1-3 года гривневые вклады. Какие минимальные суммы для открытия (тут нашёл - вроде 1000 грн) и какие суммы пополнения??
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 12:57

Re: РВС Банк

Интернет банкинг есть? Оформить карту удаленно есть возможность?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:38

  бульбик написав:Кто в курсе - на сайте не нашел инфу. У них есть долгосрочные 1-3 года гривневые вклады. Какие минимальные суммы для открытия (тут нашёл - вроде 1000 грн) и какие суммы пополнения??

В договорі-заяві пише: можливість поповнення - так.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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