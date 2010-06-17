По банку Руслана губу сильно не раскатывайте.
Уже закрывают отделения.
В Днепре закрылось единственное.
По слухам. будут закрывать и дальше.
Поэтому столбы могут оказаться колом.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2020 18:04
По банку Руслана губу сильно не раскатывайте.
Уже закрывают отделения.
В Днепре закрылось единственное.
По слухам. будут закрывать и дальше.
Поэтому столбы могут оказаться колом.
Додано: Суб 15 лют, 2020 18:05
Re: РВС Банк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Зараз переглядають цей форум: Rimlyanin1 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|