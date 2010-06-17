По банку Руслана губу сильно не раскатывайте.
Уже закрывают отделения.
В Днепре закрылось единственное.
По слухам. будут закрывать и дальше.
Поэтому столбы могут оказаться колом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2020 18:04
По банку Руслана губу сильно не раскатывайте.
Уже закрывают отделения.
В Днепре закрылось единственное.
По слухам. будут закрывать и дальше.
Поэтому столбы могут оказаться колом.
Додано: Суб 15 лют, 2020 18:05
Re: РВС Банк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:20
На Сході бізнес не пішов.
1,2,3 роки з поповненням слід заюзати...мабуть.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 21:42
тоска пічалька.. ну нічо. прорвемся
+50грн !
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:28
Ше можна в останній вагон
Не агітую....
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 15 лют, 2020 22:42
депозит Комунальний на рік — за рік при сприятливому сценарію буде більше 20%
никому не верю
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