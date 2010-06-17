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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 18:04

По банку Руслана губу сильно не раскатывайте.
Уже закрывают отделения.
В Днепре закрылось единственное.
По слухам. будут закрывать и дальше.
Поэтому столбы могут оказаться колом.
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 18:05

Re: РВС Банк

  vpchelko написав:Оформить карту удаленно есть возможность?

Нет.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:20

  deneg net написав:По банку Руслана губу сильно не раскатывайте.
Уже закрывают отделения.
В Днепре закрылось единственное.
По слухам. будут закрывать и дальше.
Поэтому столбы могут оказаться колом.

На Сході бізнес не пішов.
1,2,3 роки з поповненням слід заюзати...мабуть.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:42

  ukrprom2014 написав:
  vpchelko написав:Оформить карту удаленно есть возможность?

Нет.


тоска пічалька.. ну нічо. прорвемся
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:28

Ше можна в останній вагон
https://rwsbank.com.ua/ru/info/chastnym ... skikh-lits
Не агітую....
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:42

  Квесторе_поверніться написав:Ше можна в останній вагон
https://rwsbank.com.ua/ru/info/chastnym ... skikh-lits
Не агітую....
депозит Комунальний на рік — за рік при сприятливому сценарію буде більше 20%
никому не верю
sens
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