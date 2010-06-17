По банку Руслана губу сильно не раскатывайте.
Уже закрывают отделения.
В Днепре закрылось единственное.
По слухам. будут закрывать и дальше.
Поэтому столбы могут оказаться колом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2020 18:04
По банку Руслана губу сильно не раскатывайте.
Уже закрывают отделения.
В Днепре закрылось единственное.
По слухам. будут закрывать и дальше.
Поэтому столбы могут оказаться колом.
Додано: Суб 15 лют, 2020 18:05
Re: РВС Банк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:20
На Сході бізнес не пішов.
1,2,3 роки з поповненням слід заюзати...мабуть.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 21:42
тоска пічалька.. ну нічо. прорвемся
+50грн !
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:28
Ше можна в останній вагон
Не агітую....
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:42
депозит Комунальний на рік — за рік при сприятливому сценарію буде більше 20%
никому не верю
Додано: Суб 15 лют, 2020 23:43
Юзаєте комуналь тут?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Нед 16 лют, 2020 07:48
Re: РВС Банк
хм, шото в новинах не знайшов цього.
сигнальчик однако
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 16 лют, 2020 09:12
а вы думали это будут показывать по телику?
последний рабочий день днепровского отделения - 18 февраля.
всем кто пожелал - депозиты вернули, а кто не пожелал или не смог - будут ехать в Киев по окончании.
Додано: Нед 16 лют, 2020 10:48
Подскажите, пожалуйста, кто является клиентом: как по вкладу "Коммунальный" осуществляется "Оплата одной из коммунальных услуг ежемесячно"? Нужно приходить с платежкой каждый месяц или как?
И еще: кешбек выплачивается и по карте, открытой к депозиту? К депозиту сейчас выдают Master?
Спасибо!
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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