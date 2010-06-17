RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
РВС Банк

РВС Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 13:52

  Annet_ написав:Подскажите, пожалуйста, кто является клиентом: как по вкладу "Коммунальный" осуществляется "Оплата одной из коммунальных услуг ежемесячно"? Нужно приходить с платежкой каждый месяц или как?
И еще: кешбек выплачивается и по карте, открытой к депозиту? К депозиту сейчас выдают Master?
Спасибо!

Комуналь не юзаю але цікавився.
Тягнете жереб в відділенні і ту комунпослугу яку витягуєте в жеребі банка оплачує за попередній місяць.
До депо можуть видати і карту МС згідно тарифів на цю карту.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32438
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1641 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3844, 3845, 3846
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38451 4688396
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лют, 2020 22:42
anis
Юнекс Банк 1 ... 187, 188, 189
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1881 18910
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лют, 2020 21:40
greenozon
Місто Банк 1 ... 65, 66, 67
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
667 134603
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лют, 2020 16:29
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24544)
16.02.2020 13:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.