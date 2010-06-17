Annet_ написав:Подскажите, пожалуйста, кто является клиентом: как по вкладу "Коммунальный" осуществляется "Оплата одной из коммунальных услуг ежемесячно"? Нужно приходить с платежкой каждый месяц или как?
И еще: кешбек выплачивается и по карте, открытой к депозиту? К депозиту сейчас выдают Master?
Спасибо!
Комуналь не юзаю але цікавився.
Тягнете жереб в відділенні і ту комунпослугу яку витягуєте в жеребі банка оплачує за попередній місяць.
До депо можуть видати і карту МС згідно тарифів на цю карту.