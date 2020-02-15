Annet_ написав:Подскажите, пожалуйста, кто является клиентом: как по вкладу "Коммунальный" осуществляется "Оплата одной из коммунальных услуг ежемесячно"? Нужно приходить с платежкой каждый месяц или как? И еще: кешбек выплачивается и по карте, открытой к депозиту? К депозиту сейчас выдают Master? Спасибо!
Комуналь не юзаю але цікавився. Тягнете жереб в відділенні і ту комунпослугу яку витягуєте в жеребі банка оплачує за попередній місяць. До депо можуть видати і карту МС згідно тарифів на цю карту.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Annet_ написав:Подскажите, пожалуйста, кто является клиентом: как по вкладу "Коммунальный" осуществляется "Оплата одной из коммунальных услуг ежемесячно"? Спасибо!
Да, надо ежемесячно приходить в отделение и тянуть из аквариума скретч-карту. Какую услугу Вы вытяните, ту банк и оплатит. Сама я в такую игру не играю, но при каждом визите в отделение вижу эту процедуру.
Annet_ написав:Подскажите, пожалуйста, кто является клиентом: как по вкладу "Коммунальный" осуществляется "Оплата одной из коммунальных услуг ежемесячно"? Нужно приходить с платежкой каждый месяц или как?
Каждого 1-го числа начисляются %% по этому депо. Приходите в отд., получаете %%, и тянете скретч-карту. Там будет вид услуги. Почти всегда - это вывоз бытовых отходов, иногда вода, и крайне редко газ (исключительно в летнее время). Оплата этой услуги будет по квитанции, которую вы потом принесёте, но не ранее чем через 32 дня со дня открытия депо или последней оплаты. В квитанции должно быть чётко указан ваш адрес, а не какой-то тёти, иногда ещё просят, чтоб и фамилия ваша была указана. Оплатят только задолженность за прошлый месяц. Тоесть, если вы принесёте квитанцию, а там будет написано, что вы уже оплатили за эту услугу, то уйдёте ни с чем. Также нужно ходить через 32-35 дней с последней оплаты, потому что будет сдвиг по датам, и в какой-то момент вы выпадете из месяца оплаты. Соответственно, можете пролететь с оплатой за какой-то месяц, потому что в месяце 30-31 день. В принципе, ничего сложного, но нужна календарная дисциплина. Если не влом бить сапоги, то нужно оформлять