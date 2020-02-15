RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
РВС Банк

РВС Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 13:52

  Annet_ написав:Подскажите, пожалуйста, кто является клиентом: как по вкладу "Коммунальный" осуществляется "Оплата одной из коммунальных услуг ежемесячно"? Нужно приходить с платежкой каждый месяц или как?
И еще: кешбек выплачивается и по карте, открытой к депозиту? К депозиту сейчас выдают Master?
Спасибо!

Комуналь не юзаю але цікавився.
Тягнете жереб в відділенні і ту комунпослугу яку витягуєте в жеребі банка оплачує за попередній місяць.
До депо можуть видати і карту МС згідно тарифів на цю карту.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32442
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:24

До уваги клієнтів RwSbank!

Наголошуємо про необхідність виконання норм Закону України “Про заборону грального бізнесу в Україні” №1334-VI від 11.08.2013 року.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/vazhnaya-informatsiya

Признавайтесь колеги
хто тут грає гральний бізнес із банком!! :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7615
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 17:37

Сash back для банківських карт MasterCardWorld лютий
Шановні клієнти, повідомляємо вам, що для карток MasterCard World від RwSbank, в лютому 2020 року,
встановлено cash back в наступному розмірі:

Салони краси та медицина - 1%;
Продукти - 2%;
Кафе та ресторани -1%.
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
Повідомлень: 4836
З нами з: 19.01.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 17:46

  Annet_ написав:Подскажите, пожалуйста, кто является клиентом: как по вкладу "Коммунальный" осуществляется "Оплата одной из коммунальных услуг ежемесячно"? Спасибо!

Да, надо ежемесячно приходить в отделение и тянуть из аквариума скретч-карту.
Какую услугу Вы вытяните, ту банк и оплатит.
Сама я в такую игру не играю, но при каждом визите в отделение вижу эту процедуру.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4036
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1246 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 17:56

  бульбик написав:Кто в курсе - на сайте не нашел инфу. У них есть долгосрочные 1-3 года гривневые вклады. Какие минимальные суммы для открытия (тут нашёл - вроде 1000 грн) и какие суммы пополнения??

Да, у них сейчас под 15,5% годовых есть депозиты с пополнением на сроки от 12 до 36 месяцев.
Сумма пополнения без ограничений.
Минимальная сумма 1000 грн
Проценты в конце срока.

Есть и с выплатой ежемесячно.
Всё то же самое, но ставка 15,0%
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4036
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1246 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:21

  Annet_ написав:Подскажите, пожалуйста, кто является клиентом: как по вкладу "Коммунальный" осуществляется "Оплата одной из коммунальных услуг ежемесячно"? Нужно приходить с платежкой каждый месяц или как?

Каждого 1-го числа начисляются %% по этому депо. Приходите в отд., получаете %%, и тянете скретч-карту. Там будет вид услуги. Почти всегда - это вывоз бытовых отходов, иногда вода, и крайне редко газ (исключительно в летнее время). Оплата этой услуги будет по квитанции, которую вы потом принесёте, но не ранее чем через 32 дня со дня открытия депо или последней оплаты. В квитанции должно быть чётко указан ваш адрес, а не какой-то тёти, иногда ещё просят, чтоб и фамилия ваша была указана. Оплатят только задолженность за прошлый месяц. Тоесть, если вы принесёте квитанцию, а там будет написано, что вы уже оплатили за эту услугу, то уйдёте ни с чем.
Также нужно ходить через 32-35 дней с последней оплаты, потому что будет сдвиг по датам, и в какой-то момент вы выпадете из месяца оплаты. Соответственно, можете пролететь с оплатой за какой-то месяц, потому что в месяце 30-31 день.
В принципе, ничего сложного, но нужна календарная дисциплина. Если не влом бить сапоги, то нужно оформлять :wink:
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2668
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:44

Это лютый треш какой-то, кеды дороже стоят, чем тот "вывоз мусора".
Маркетологи просто познущались над курами в отделениях и неприхотливыми клиентами
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3438
З нами з: 27.12.17
Подякував: 87 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:04

  mustbe написав:Это лютый треш какой-то, кеды дороже стоят, чем тот "вывоз мусора".
Маркетологи просто познущались над курами в отделениях и неприхотливыми клиентами
мне за три предыдущих месяца сэкономили 1800 , но это для одного раза в месяц,воспринимаю как посещение отделения укрпочты или ощадбанка для получения пенсии
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11912
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:05

Re: РВС Банк

  deneg net написав:Там будет вид услуги. Почти всегда - это вывоз бытовых отходов, иногда вода, и крайне редко газ (исключительно в летнее время).

Та Руслан хитрун.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32442
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:42

Re: РВС Банк

  lubopytnaya написав:Да, надо ежемесячно приходить в отделение и тянуть из аквариума скретч-карту.


мадам, я якщо із акваріума рибку золоту хапнути? :)
буде 3 бажання!? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7615
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8168, 8169, 8170
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81690 9643577
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лют, 2020 19:40
greenozon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3844, 3845, 3846
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38451 4688930
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лют, 2020 22:42
anis
Юнекс Банк 1 ... 187, 188, 189
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1881 19053
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лют, 2020 21:40
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.