|
|
|
РВС Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 05:47
greenozon написав: lubopytnaya написав:
Да, надо ежемесячно приходить в отделение и тянуть из аквариума скретч-карту.
мадам, я якщо із акваріума рибку золоту хапнути?
буде 3 бажання!?
будет,одно
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11914
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|81696
|9645240
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17475
|2459552
|
|
|38451
|4689450
|
Суб 15 лют, 2020 22:42
anis
|