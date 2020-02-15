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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 05:47

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:Да, надо ежемесячно приходить в отделение и тянуть из аквариума скретч-карту.


мадам, я якщо із акваріума рибку золоту хапнути? :)
буде 3 бажання!? :)
будет,одно
никому не верю
sens
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