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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 05:47

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:Да, надо ежемесячно приходить в отделение и тянуть из аквариума скретч-карту.


мадам, я якщо із акваріума рибку золоту хапнути? :)
буде 3 бажання!? :)
будет,одно
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:38

  lubopytnaya написав:
  бульбик написав:Кто в курсе - на сайте не нашел инфу. У них есть долгосрочные 1-3 года гривневые вклады. Какие минимальные суммы для открытия (тут нашёл - вроде 1000 грн) и какие суммы пополнения??

Да, у них сейчас под 15,5% годовых есть депозиты с пополнением на сроки от 12 до 36 месяцев.
Сумма пополнения без ограничений.
Минимальная сумма 1000 грн
Проценты в конце срока.

Есть и с выплатой ежемесячно.
Всё то же самое, но ставка 15,0%



З 16.02 знизили на 0,5%. Тепер стовпчики на 24 та 36 місяців під 15% з виплатою в кінці та 14,5% з щомісячною виплатою %.
Rimlyanin1
 
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