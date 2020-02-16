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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 05:47

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:Да, надо ежемесячно приходить в отделение и тянуть из аквариума скретч-карту.


мадам, я якщо із акваріума рибку золоту хапнути? :)
буде 3 бажання!? :)
будет,одно
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:38

  lubopytnaya написав:
  бульбик написав:Кто в курсе - на сайте не нашел инфу. У них есть долгосрочные 1-3 года гривневые вклады. Какие минимальные суммы для открытия (тут нашёл - вроде 1000 грн) и какие суммы пополнения??

Да, у них сейчас под 15,5% годовых есть депозиты с пополнением на сроки от 12 до 36 месяцев.
Сумма пополнения без ограничений.
Минимальная сумма 1000 грн
Проценты в конце срока.

Есть и с выплатой ежемесячно.
Всё то же самое, но ставка 15,0%



З 16.02 знизили на 0,5%. Тепер стовпчики на 24 та 36 місяців під 15% з виплатою в кінці та 14,5% з щомісячною виплатою %.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:36

  Rimlyanin1 написав:З 16.02 знизили на 0,5%.

О! Значит я удачно зашла к ним в пятницу 14го :)
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:44

  Rimlyanin1 написав:
  lubopytnaya написав:
  бульбик написав:Кто в курсе - на сайте не нашел инфу. У них есть долгосрочные 1-3 года гривневые вклады. Какие минимальные суммы для открытия (тут нашёл - вроде 1000 грн) и какие суммы пополнения??

Да, у них сейчас под 15,5% годовых есть депозиты с пополнением на сроки от 12 до 36 месяцев.
Сумма пополнения без ограничений.
Минимальная сумма 1000 грн
Проценты в конце срока.

Есть и с выплатой ежемесячно.
Всё то же самое, но ставка 15,0%



З 16.02 знизили на 0,5%. Тепер стовпчики на 24 та 36 місяців під 15% з виплатою в кінці та 14,5% з щомісячною виплатою %.

А "Комунальний" так й залишився під 16% із щомісячною виплатою?
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:47

  Annet_ написав:
  Rimlyanin1 написав:
  lubopytnaya написав:Да, у них сейчас под 15,5% годовых есть депозиты с пополнением на сроки от 12 до 36 месяцев.
Сумма пополнения без ограничений.
Минимальная сумма 1000 грн
Проценты в конце срока.

Есть и с выплатой ежемесячно.
Всё то же самое, но ставка 15,0%



З 16.02 знизили на 0,5%. Тепер стовпчики на 24 та 36 місяців під 15% з виплатою в кінці та 14,5% з щомісячною виплатою %.

А "Комунальний" так й залишився під 16% із щомісячною виплатою?

так
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:53

Хто ще замітив унікальну аХцію від Руслана?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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