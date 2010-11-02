|
|
|
РВС Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 05:47
greenozon написав: lubopytnaya написав:
Да, надо ежемесячно приходить в отделение и тянуть из аквариума скретч-карту.
мадам, я якщо із акваріума рибку золоту хапнути?
буде 3 бажання!?
будет,одно
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11923
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:38
lubopytnaya написав: бульбик написав:
Кто в курсе - на сайте не нашел инфу. У них есть долгосрочные 1-3 года гривневые вклады. Какие минимальные суммы для открытия (тут нашёл - вроде 1000 грн) и какие суммы пополнения??
Да, у них сейчас под 15,5% годовых есть депозиты с пополнением на сроки от 12 до 36 месяцев.
Сумма пополнения без ограничений.
Минимальная сумма 1000 грн
Проценты в конце срока.
Есть и с выплатой ежемесячно.
Всё то же самое, но ставка 15,0%
З 16.02 знизили на 0,5%. Тепер стовпчики на 24 та 36 місяців під 15% з виплатою в кінці та 14,5% з щомісячною виплатою %.
-
Rimlyanin1
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:36
Rimlyanin1 написав:
З 16.02 знизили на 0,5%.
О! Значит я удачно зашла к ним в пятницу 14го
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4037
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1246 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 лют, 2020 18:44
Rimlyanin1 написав: lubopytnaya написав: бульбик написав:
Кто в курсе - на сайте не нашел инфу. У них есть долгосрочные 1-3 года гривневые вклады. Какие минимальные суммы для открытия (тут нашёл - вроде 1000 грн) и какие суммы пополнения??
Да, у них сейчас под 15,5% годовых есть депозиты с пополнением на сроки от 12 до 36 месяцев.
Сумма пополнения без ограничений.
Минимальная сумма 1000 грн
Проценты в конце срока.
Есть и с выплатой ежемесячно.
Всё то же самое, но ставка 15,0%
З 16.02 знизили на 0,5%. Тепер стовпчики на 24 та 36 місяців під 15% з виплатою в кінці та 14,5% з щомісячною виплатою %.
А "Комунальний" так й залишився під 16% із щомісячною виплатою?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
-
Annet_
-
-
- Повідомлень: 346
- З нами з: 29.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 18:47
Annet_ написав: Rimlyanin1 написав: lubopytnaya написав:
Да, у них сейчас под 15,5% годовых есть депозиты с пополнением на сроки от 12 до 36 месяцев.
Сумма пополнения без ограничений.
Минимальная сумма 1000 грн
Проценты в конце срока.
Есть и с выплатой ежемесячно.
Всё то же самое, но ставка 15,0%
З 16.02 знизили на 0,5%. Тепер стовпчики на 24 та 36 місяців під 15% з виплатою в кінці та 14,5% з щомісячною виплатою %.
А "Комунальний" так й залишився під 16% із щомісячною виплатою?
так
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32464
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1641 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 18:53
Хто ще замітив унікальну аХцію від Руслана?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32464
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1641 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 19:43
Квесторе_поверніться написав:
від Руслана?
а кто это?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2077
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 21:22
novichok написав: Квесторе_поверніться написав:
від Руслана?
а кто это?
Власник банки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32464
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1641 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5941
|793370
|
Пон 17 лют, 2020 21:47
ruvex
|
|81727
|9648659
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17484
|2460582
|
|