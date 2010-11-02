він думає яким би це ще хитрішим методом підроболяти рефералки
і прикупити срібла (чи муляж) в скамерській пірамідці, за яку банять на 2 тижні !
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 07:36
він думає яким би це ще хитрішим методом підроболяти рефералки
і прикупити срібла (чи муляж) в скамерській пірамідці, за яку банять на 2 тижні !
+50грн !
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