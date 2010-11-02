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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 07:36

  J написав:
  greenozon написав:novichok

у зеків зимове загострення, не звертайте уваги :)

а кум куди дивиться?


він думає яким би це ще хитрішим методом підроболяти рефералки :)
і прикупити срібла (чи муляж) в скамерській пірамідці, за яку банять на 2 тижні ! :)
+50грн !
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