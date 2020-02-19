він думає яким би це ще хитрішим методом підроболяти рефералки
і прикупити срібла (чи муляж) в скамерській пірамідці, за яку банять на 2 тижні !
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Додано: Вів 18 лют, 2020 07:36
він думає яким би це ще хитрішим методом підроболяти рефералки
і прикупити срібла (чи муляж) в скамерській пірамідці, за яку банять на 2 тижні !
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:02
А ще нема й КЦ нормального на 0800, є тільки через київський 044, а чат щось дуже зайнятий, що й зворотній дзвінок важко випросити...
Може хоч представник тут з'являється? Чи треба покласти й забути на кілька років? Тіко так?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:09
Re: РВС Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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