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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 07:36

  J написав:
  greenozon написав:novichok

у зеків зимове загострення, не звертайте уваги :)

а кум куди дивиться?


він думає яким би це ще хитрішим методом підроболяти рефералки :)
і прикупити срібла (чи муляж) в скамерській пірамідці, за яку банять на 2 тижні ! :)
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:02

  greenozon написав:
  vpchelko написав:Интернет банкинг есть?


мрієте...
нема і не обіцяють

А ще нема й КЦ нормального на 0800, є тільки через київський 044, а чат щось дуже зайнятий, що й зворотній дзвінок важко випросити...

Може хоч представник тут з'являється? Чи треба покласти й забути на кілька років? Тіко так?
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:09

Re: РВС Банк

  kreuz написав:Чи треба покласти й забути на кілька років?

А що покласти?
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